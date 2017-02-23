Yeni “Samurai Jack” sezonundan kısa bir sahne

Genndy Tartakovsky’nin animasyon serisi Samurai Jack, on iki yıllık aranın ardından yeni bir sezonla Adult Swim’e geri dönüyor. Serinin merakla beklediğimiz yeni sezonundan kısa bir sahne görücüye çıktı.

Samurai Jack‘in yeni sezonu, izlediğimiz son bölümün yaklaşık 50 yıl sonrasından devam edecek. Aku’nun zaman portalını yok etmesiyle birlikte, daha önce yaptığı zaman yolculuklarının bir yan etkisiyle yaşlanmayı durduran Samurai Jack’in sonsuza dek dünyada olacağı gerçeğiyle yüzleşmesine tanık olacağız.

Entertainment Weekly aracılığıyla yayınlanan bir dakikalık sahnede, Samurai Jack devasa böcek şeklindeki robotlarla dövüşüyor.

11 Mart’ta yayınlanacak yeni Samurai Jack sezonu için geri sayımımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde diziden yayınlanacak yeni görüntüler için takipte kalın!