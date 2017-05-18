Yeni “Star Trek”in dizisi “Star Trek: Discovery”den ilk fragman

CBS’te yayınlanacak olan yeni Star Trek dizisi Star Trek: Discovery’den iki yılı aşkın bekleyişin sonunda ilk fragman yayınlandı.

Jason Isaacs, Doug Jones, Shazad Latif gibi isimlerin başrolünde yer aldığı televizyon dizisi Star Trek: Discovery, CBS ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. İki senedir hazırlıkları süren ve sonunda geri sayımı sona ermek üzere olan Star Trek: Discovery kadrosunda The Office‘ten tanıdığımız Rainn Wilson da yer alacak. Normalde 13 bölüm yayınlanacağı duyurulan ancak daha sonra 15 bölüme çıkarılan dizinin, merakla beklenen fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.