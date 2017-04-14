Yeni “Star Wars” filmi “The Last Jedi”dan ilk görüntüler

Rian Johnson’ın yazıp yönettiği yeni Star Wars filmi The Last Jedi, 15 Aralık’ta vizyona giriyor. Serinin sekizinci filminden ilk fragman görücüye çıktı.
Oyuncu kadrosunda Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac ve Adam Driver gibi isimlerin yer aldığı filmden yayınlanan ilk fragmanda Rey’i Luke Skywalker’dan, önceki filmin son sahnesinde buluştukları yerde Jedi eğitimi alırken görüyoruz. Merakla beklenen yeni Star Wars filminden ilk görüntüleri aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.