Yeni “Stranger Things” sezonu öncesinde: Dizi maratoncularının favori Netflix yapımları

Birçok farklı türdeki orijinal yapımıyla dünya genelinde milyonlarca takipçiye sahip olan Netflix, dizilerinin tüm sezonlarını bir arada yayınlamasıyla “Binge Race” isimli dizi maratonu yarışlarının da başlamasına sebep oldu. Bugün yayınlanacak Stranger Things‘in yeni sezonuyla birlikte bir kez daha gündeme gelecek “Binge Race”in hem dünya hem de Türkiye genelindeki istatistiklerine bir göz atalım.

İzleyicilerin, favori dizilerinin yayınlanan yeni sezonunu 24 saat içinde gözlerini kırpmadan izleyerek, söz konusu dizinin yeni bölümlerinin tamamını ilk izleyen kişi olmak için yarıştığı “Binge Race”, gerçekten ilginç sonuçlar doğuruyor. Netflix’in Orijinal Diziler Başkan Yardımcısı Brian Wright, “Netflix size dizileri istediğiniz şekilde izleme özgürlüğü tanıyor. Bir yapımın üyelerimizi ekrana kilitlediğini, tutku haline geldiğini görmekse bizim için mutluluk verici” sözleriyle konuyla ilgili düşüncelerini dile getiriyor.

Türkiye’de Netflix kullanıcıları tarafından 24 saatlik dizi maratonu halinde en fazla izlenen dizi, dört Marvel kahramanını bir araya getiren Marvel’s The Defenders olmuş. Söz konusu diziyi takip eden yapımlar da Santa Clara Diet, Friends from College, Gilmore Girls: A Year In The Life ve Atypical. Bugün yayınlanacak yeni Stranger Things sezonunun bu listeye bir güncelleme getireceği tahmin ediliyor.

Dünya genelinde de zirve an itibariyle Gilmore Girls: A Year In The Life‘a ait. Ayrıca Türkiye’nin “Binge Race” listesinde de üst sıralarda olan Marvel’s The Defenders ve Santa Clara Diet dünya genelinde maratoncuların favori dizileri arasında. Dünya genelindeki listede Fuller House, The Ranch ve The Seven Deadly Sins de ön plana çıkıyor.

Fransa’da bir Netflix kullanıcısı, bir yıl içerisinde tam 30 farklı diziyi “Binge Race” ile 24 saatlik dilimler içerisinde bitirmeyi başarmış. Türkiye henüz bu kültürün en yaygın olduğu ülkelerden biri değil. Netflix’in en fazla “Binge Race” yapılan ülkeler listesinde Kanada zirvede. Amerika, Norveç, Finlandiya ve Danimarka listenin üst sıralarında.