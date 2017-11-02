Yeni “The Lion King” filminde Nala karakterini Beyonce seslendirecek

Jon Favreau’nun yönetmenliğini üstleneceği yeni The Lion King filminin heyecan verici seslendirme kadrosuna katılan son isim Beyonce oldu.

19 Temmuz 2019’da vizyona girmesi planlanan yarı animasyon The Lion King uyarlamasının senaryosu Jeff Nathanson imzası taşıyor. Seslendirme kadrosunda Donald Glover, Seth Rogen, Eric Andre, Chiwetel Ejiofor ve Billy Eichner gibi isimlerin yer aldığı filmde 1994 yılında vizyona giren orijinal The Lion King seslendirmenlerinden de birisi bulunuyor. James Earl Jones, 25 yıl sonra bir kez daha Mufasa karakterini seslendiriyor olacak.

Daha önce Chris Wedge imzalı animasyon film Epic ve çocuk programı Wow! Wow! Wubbzy!‘de seslendirdiği karakterlerle karşımıza çıkan Beyonce, filme katıldığını Facebook hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Beyonce, The Lion King‘in ana karakterlerinden biri olan Nala’yı seslendirecek. Yıldız isim, bu yılın başlarından beri söz konusu rolle anılıyordu.

Geçtiğimiz yıl The Jungle Book‘un benzer bir uyarlamasını çeken yönetmen Jon Favreau da yıldızlarla dolu bir kadroyla klasik bir hikayeyi yeniden canlandıracakları için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.