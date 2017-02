Yeni “The Lord of the Rings” video oyunu “Shadow of War”dan ilk görüntüler

Önümüzdeki ağustos ayında yayınlanacak yeni The Lord of the Rings video oyunu Middle Earth: Shadow of War‘dan heyecan verici bir fragman yayınlandı.

Warner Bros. ve Monolith Productions ortaklığıyla hazırlanan oyun, 2014 yılında yayınlanan Shadow of Mordor‘un devamı niteliğinde. Monolith Productions adına açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Michael de Plater, serinin ilk oyununun görmüş olduğu ilginin ardından Shadow of War‘da çok daha detaylı bir evrenin oyuncuları beklediğinin ipuçlarını verdi.

Xbox One, PlayStation 4 ve PC’ye uygun formatlarda yayınlanacak olan oyundan yayınlanan ilk görüntüleri aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.