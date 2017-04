Yeni Tomaga EP’si “Greetings from The Bitter End”, 5 Mayıs’ta yayınlanıyor

Valentina Magaletti ve Tom Relleen’den oluşan Tomaga, geçtiğimiz yıl yayınladığı nefis albümü The Shape Of The Dance‘in ardından iki yeni şarkı ve iki remiksin yer alacağı bir EP ile karşımıza çıkıyor. Greetings from The Bitter End isimli yeni Tomaga EP’si, 5 Mayıs’ta Kaya Kaya Records etiketiyle yayınlanıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Londra’daki Barbican Theatre’da gerçekleşen The Can Project konserinde Thurston Moore, Pat Thomas, Deb Googe ve Malcolm Mooney eşliğinde Alman grup Can’in parçalarını seslendiren ikili, yeni EP’den ilk parçayı da geçtiğimiz günlerde servis etti. Özellikle parçalarındaki sarmal ritmik düzenlemeleri ve tekinsiz atmosferler ile dikkat çeken Tomaga, 5 Mayıs’ta yayınlanacak EP’sinde Shit & Shine ve Cavern Of Anti-Matter tarafından yapılmış birer remikse yer veriyor. Ayrıca EP’ye ismini veren şarkıda da ikiliye Voice of Seven Woods projesiyle tanınan Rick Tomlinson eşlik ediyor.

EP’den yayınlanan ilk şarkı “Liberating Mania”, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.