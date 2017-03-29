Yeni TSU! klibi huzurlarınızda: “Sun Club”

Geçtiğimiz yıl Record Store Journal etiketiyle yayınlanan TSU! albümü Dadebe‘de yer alan “Sun Club” parçası için çekilen klip huzurlarınızda.
Aylin Güngör imzalı klipte, 2014 yılında Fransa’da Château de Monthelon’da çekilmiş görüntüler yer alıyor. J. Hakan Dedeoğlu’nun solo projesi olan TSU!’nun yeni klibini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.
Geçtiğimiz yıl Record Store Day kapsamında yayınlanan Dadebe‘yi, Bant Mag. No:49’da Sadi Güran’ın illüstrasyonlarıyla şarkı şarkı masaya yatırmıştık. Söz konusu röportaja buradan ulaşabilirsiniz.