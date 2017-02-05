Yeni “Twin Peaks” sezonu öncesinde kahve temalı bir teaser daha yayınlandı

21 Mayıs’ta yeni bölümleriyle karşımızda olacak Twin Peaks, yeni sezonu öncesinde yayınlanan teaser ile geri sayıma devam ediyor.

David Lynch’in 90’lı yıllardaki kült yapımı Twin Peaks, aynı kadronun yer alacağı yeni bir sezon ile yayınlanmaya hazırlanıyor. İki saat uzunluğundaki özel bir bölümle 21 Mayıs gecesi Swowtime’da uzun yıllar sonra ilk kez yayında olacak dizi için bir süredir çeşitli videolar ve teaser’lar yayınlanmıştı. Kahve temalı görüntülerin yer aldığı yeni teaser videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz ay yayınlanan yeni fragmanı ise buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.