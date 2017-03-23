Yeni “Twin Peaks” sezonundan ilk kareler yayınlandı

David Lynch’in kült televizyon dizisi Twin Peaks, 21 Mayıs’ta yayınlanacak yeni sezon bölümlerinden ilk karelerle karşımızda.

Uzun süredir geri sayımı yapılan televizyon dizilerinden biri olan Twin Peaks ile ilgili gelişmeler, dizinin yayın tarihi de yaklaştıkça gelmeye devam ediyor. 21 Mayıs’ta ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin yeni sezonundan sonunda ilk kareler de geldi. Entertainment Weekly’nin Twin Peaks‘e özel olarak hazırladığı sayısında en ince ayrıntısına kadar incelenen dizi, aynı zamanda üç farklı kapakla yayınlanacak. Bu arada, David Lynch, bu özel sayı için yapılan röportajda yeni sezonun 18 bölümden oluşacağını açıklamış. İlk sezonda yer alacak birçok ismi yeniden izleyeceğimiz bölümlerden ilk görüntüleri aşağıdan görebilirsiniz.