Yeni “Twin Peaks” sezonundan kısa bir fragman daha

Yayın tarihi 21 Mayıs olarak açıklanan yeni Twin Peaks sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin başrol oyuncularından Kyle MacLachlan’ın canlandırdığı ajan Dale Cooper karakteri ve Twin Peaks‘ten çeşitli tekinsiz görüntüleri gördüğümüz yeni bir fragman görücüye çıktı.

18 bölümden oluşacak yeni Twin Peaks sezonunda, dizinin oyuncu kadrosuna birçok yeni isim eklendi. Trent Reznor, Michael Cera, Sharon Van Etten ve Amanda Seyfried, dizinin yeni sezonunda izleyeceğimiz isimlerden bazıları.

Showtime’da 21 Mayıs’ta yaklaşık 25 yılı aşan bekleyişi sonlandırarak geri dönecek olan David Lynch’in kült dizisi Twin Peaks, tam iki saatlik özel bir bölümle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin kendine has fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.