Yeni Ty Segall albümünden bir iştah açıcı daha: “Break A Guitar”

Günümüzün en üretken müzisyenlerinden Ty Segall, solo kariyerinin dokuzuncu stüdyo albümünü önümüzdeki hafta yayınlıyor. Müzisyenin kendi ismini taşıyacak olan albümden bol miktarda 70’ler psikedelik rock etkileşimi hissedilen bir single daha dinlemeye açıldı: “Break A Guitar”

Drag City etiketiyle yayınlanacak yeni Ty Segall albümü dokuz parçadan oluşacak. Müzisyenin geçtiğimiz yıl turnesinde kendisine eşlik etmek üzere bir araya getirdiği Mikal Cronin, Emmett Kelly ve Charles Moothart üçlüsünden oluşan The Muggers, söz konusu albümde de yer alıyor.

Albümden yayınlanan ilk single olan “Orange Color Queen”e nazaran epey gürültülü ve Amerikalı müzisyenden duymaya alışkın olduğumuz tınılara daha yakın olan “Break A Guitar”, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.