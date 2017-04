Yeni UNKLE albümü geliyor: “The Road Pt. 1”

13 Mayıs’ta Parkfest kapsamında İstanbullu müzikseverler ile buluşacak olan UNKLE; Mark Lenagen, Primal Scream gitaristi Andrew Innes ve dahasının konuk olduğu yeni albümü The Road Pt. 1‘ı duyurdu.

Son olarak 2010 çıkışlı Where Did The Night Fall albümüyle karşımızda olan ve uzun süredir sesi çıkmayan James Lavelle ve Tim Goldsworthy ikilisi, sonunda yeni albüm müjdesi verdi. The Road Pt. 1 ismini taşıyan yeni albümlerini 23 Haziran’da yayınlayacak olan UNKLE, bu albüm için Meltdown Festival’dan ilham aldıklarını açıkladı. Mark Lenagen, Primal Scream gitaristi Andrew Innes, Elliott Power, Mïnk ve YSEÉ’nin konuk olduğu albümün, şimdilik sadece kapak tasarımını paylaşan UNKLE, 2014 yılında Londra’da gerçekleşen Meltdown Festival’da bir sahnenin küratörlüğünü yapmıştı. 13 Mayıs’ta gerçekleşecek ve UNKLE’ın da sahne alacağı Parkfest’le ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.