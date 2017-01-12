Yeni Wolf Eyes albümü “Undertow” mart ayında geliyor

Detroit çıkışlı kült noise grubu Wolf Eyes, yeni bir albüm yayınlıyor. Undertow ismini taşıyacak yeni Wolf Eyes albümü, grubun kurduğu yeni plak şirketi Lower Floor Music’ten yayınlanan ilk kayıt olacak.

1990’ların ikinci yarısında kurulan ve özellikle 2000’lerin en üretken noise grupları arasında yer alan Wolf Eyes, beş şarkıdan oluşan yeni albümü Undertow‘u 24 Mart’ta yayınlayacak. Albüme ismini veren şarkı, dün itibariyle üçlünün Soundcloud sayfasında yerini aldı. Harika synth tonları ve atmosferik yapısıyla, grubun bugüne dek yayınladığı kayıtlara nazaran dinlemesi daha kolay bir şarkı diyebiliriz “Undertow” için.

İki yıl önce Peyote Nevizade sahnesinde İstanbullu dinleyicilerinin karşısına ilk kez çıkan Wolf Eyes, konser öncesinde sorularımızı yanıtlamıştı. Söz konusu röportaja buradan ulaşabilirsiniz.