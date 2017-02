Yeni “X-Men” filmi için ilk yönetmen adayı Simon Kinberg

Şimdiye dek birçok X-Men uyarlamasında senarist ve yapımcı olarak görev alan Simon Kinberg’in ismi, serinin yeni filmi için yönetmen adayı olarak gündemde. Geçtiğimiz yıl vizyona giren X-Men: Apocalypse‘ın devamı niteliğinde olacak filmin isminin X-Men: Supernova olacağı tahmin ediliyor.

X-Men filmlerinde Jean Grey’i canlandıran Sophie Turner’ın, çekimlerinin bu yaz başlayacağını söylediği film eğer konuşulduğu gibi Simon Kinberg tarafından çekilirse; bu İngiliz sinemacının ilk yönetmenlik deneyimi olacak. X-Men: The Last Stand, X-Men: Days of Future Past ve X-Men: Apocalypse filmlerinin senaristi olan Simon Kinberg, Deadpool ve yakın zamanda başlayan Legion dizisinin de yapımcıları arasında bulunuyor.

Yoldaki X-Men filmine dair kesin bilgiler olmasa da Hugh Jackman ve Patrick Stewart’ın bu evrendeki son filmlerinin Logan olacağını açıklamış olması, oyuncu kadrosunda değişiklikleri olası kılıyor. Söz konusu filmin, Jean Grey karakterine odaklanan Dark Phoenix hikayesinden uyarlanacağı da söylentiler arasında.