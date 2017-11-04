Yeni Yerçekimi albümü “Daha Uzak”, dijital platformlarda yerini aldı

Emre Aypar, Altan Sebüktekin, Burak Yıldırım ve Barkın Engin’den oluşan Yerçekimi, ikinci uzunçaları Daha Uzak‘ı geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Grubun kendi ismini taşıyan ilk albümünün ardından “Dünyanın Son Günü” ve “Olmuyor” isimli birer single yayınlayan ekip, yaklaşık bir saat uzunluğunda ve tam 12 şarkının yer aldığı yeni albümüyle karşımızda. Yerçekimi’nin yer yer tedirgin edici ama sürükleyici ve merak uyandırıcı şarkı yazarlığını gözler önüne seren “Daha Uzak”ı Spotify üzerinden dinlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.