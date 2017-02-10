Yerli sahneden müzisyen ve grupların Babylon çıkarmasına canlı performans videolarıyla hazırlanıyoruz

Babylon, önümüzdeki haftadan itibaren yerli sahnenin hem bağımsız hem ana akım temsilcileri arasından zengin bir seçkiyi dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. 123, In Hoodies, Ceylan Ertem, Korhan Futacı & Kara Orkestra, Can Kazaz, Eskiz, Kaan Tangöze ve Gevende gibi isimlerin sahne alacağı Babylon’un önümüzdeki bir buçuk aylık programını, canlı performans videoları ile mercek altına alıyoruz.

In Hoodies + Ponza

15 Şubat

Korhan Futacı & Kara Orkestra

16 Şubat

Ceylan Ertem (Yine De Amin albüm lansmanı)

20-21 Şubat

123

23 Şubat

Gevende (Kırınardı albüm lansmanı)

28 Şubat

Eskiz (Beterin Beteri Var albüm lansmanı)

1 Mart

Nilipek + Can Güngör

2 Mart

Adamlar

9 Mart

Loradeniz + Secondhand Underpants + Lopenstraat + Da Poet + Islandman (Demonation Festivali No:7)

11 Mart

Jehan Barbur

15 Mart

Kaan Tangöze

16 Mart

Redd

22 Mart

Can Kazaz

29 Mart