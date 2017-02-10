Yerli sahneden müzisyen ve grupların Babylon çıkarmasına canlı performans videolarıyla hazırlanıyoruz

Babylon, önümüzdeki haftadan itibaren yerli sahnenin hem bağımsız hem ana akım temsilcileri arasından zengin bir seçkiyi dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. 123, In Hoodies, Ceylan Ertem, Korhan Futacı & Kara Orkestra, Can Kazaz, Eskiz, Kaan Tangöze ve Gevende gibi isimlerin sahne alacağı Babylon’un önümüzdeki bir buçuk aylık programını, canlı performans videoları ile mercek altına alıyoruz.
In Hoodies + Ponza
15 Şubat
Korhan Futacı & Kara Orkestra
16 Şubat
Ceylan Ertem (Yine De Amin albüm lansmanı)
20-21 Şubat
123
23 Şubat
Gevende (Kırınardı albüm lansmanı)
28 Şubat
Eskiz (Beterin Beteri Var albüm lansmanı)
1 Mart
Nilipek + Can Güngör
2 Mart
Adamlar
9 Mart
Loradeniz + Secondhand Underpants + Lopenstraat + Da Poet + Islandman (Demonation Festivali No:7)
11 Mart
Jehan Barbur
15 Mart
Kaan Tangöze
16 Mart
Redd
22 Mart
Can Kazaz
29 Mart