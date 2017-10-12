Yıldız isimlerle dolu Agatha Christie uyarlaması “Murder on the Orient Express”ten kısa bir sahne

Sleuth, Cindirella, Thor gibi çeşitli uyarlama ve yeniden çekimlerle tanınan yönetmen Kenneth Branagh’ın yeni filmi, Avrupa’da bir tren yolculuğunda yaşanan gizemli olayları konu ediyor. Oyuncu kadrosunda Johnny Depp, Daisy Ridley, Willem Dafoe, Penelope Cruz ve Michelle Pfeiffer gibi isimlerin yer aldığı filmden kısa bir sahne görücüye çıktı.

Bir Agatha Christie romanından uyarlanan Murder on the Orient Express‘in uyarlama senaryosu da Michael Green imzası taşıyor. Beş kez Oscar’a aday gösterilen Kenneth Branagh’ın da aynı zamanda kamera karşısına geçtiği film, Türkiye’de 10 Kasım’da gösterimde olacak.

Filmde Johnny Depp’in canlandırdığı Ratchett karakteri ve Michelle Pfeiffer’ın canlandırdığı Mrs. Hubbard karakterini gördüğümüz bir dakikalık sahne, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.

Merakla beklediğimiz Murder on the Orient Express‘in fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz.