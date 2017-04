Yılın en gizemli video oyunu “Little Nightmares”ten son fragman

Bandai Namco Entertainment ve Tarsier Studios tarafından hayata geçirilen, gizemli ve korkutucu atmosferiyle yılın en büyük merak uyandıran video oyunlarından biri olan Little Nightmares, yarın satışa sunuluyor. Oyunun piyasaya sürülmesi şerefine son fragman da görücüye çıktı.

Oyuncuların, orkutucu yaratıklarla dolu The Maw isimli sürreal bir yerden kurtulmaya çalışan ana karakter Six’i kurtarmak için çeşitli tahmin etmesi zor engelleri aşmaya çalışacağı Little Nightmares, yarın PS4, PC ve Xbox One için uygun formatlarda satışa çıkıyor. Oyunun Tarsier Studios ekibinden Tobias Lilja’nın hazırladığı etkileyici müzikleri de basılı veya dijital formatta Little Nightmares‘i satın alanlara hediye ediliyor.

Çocukluk korkuları ve fantastik hikayelerden beslenen Little Nightmares, şimdiye dek yayınlanan görüntüleri ve paylaşılan detaylarıyla kült o Limbo‘yla kıyaslanıyor. Kısa sürede kült mertebesine ulaşması beklenen Little Nightmares‘in son fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.