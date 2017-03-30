Yılın en tedirgin edici filmlerinden “A Dark Song”un yeni fragmanı yayınlandı

Geçtiğimiz yıl gösterildiği festivallerde büyük övgü toplayan Liam Gavin imzalı A Dark Song, gizli ve karanlık güçlerle ilgili tedirgin edici bir film. Önümüzdeki ay sonunda dijital platformlarda yayınlanacak olan filmden merak uyandıran bir fragman geldi.

Yönetmenin ilk uzun metrajı olan A Dark Song‘un oyuncu kadrosunda da Mark Huberman, Steve Oram, Susan Loughnane ve Catherine Walker yer alıyor. Neredeyse tamamı tek bir ev ve çevresinde geçen film, bir kadının ölen çocuğunu esrarengiz büyülerle geri getirme çabası içinde olan bir ekibin kötü güçlerle karşı karşıya kalmasını konu eden bir gerilim.

Filmden yayınlanan yeni fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.