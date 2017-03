Yoldaki Colin Stetson albümünden nefis bir şarkı: “In The Clinches”

Geride kalan birkaç yıla birçok etkileyici proje sığdıran Colin Stetson, 28 Nisan’da yeni bir uzunçalarla karşımıza çıkacak. All This I Do For Glory isimli yeni Colin Stetson albümünden iki buçuk dakikalık nefis bir şarkı, canlı performans klibiyle birlikte yayınlandı.

52Hz etiketiyle yayınlanacak albüm, Stetson’ın 2013 yılından bu yana kaydettiği ilk solo albüm. Geçtiğimiz yıllarda Mats Gustafsson, Sarah Neufeld, Arcade Fire, BADBADNOTGOOD ve Bon Iver gibi heyecan verici isimlerle birlikte üretimler yapan Amerikalı müzisyen, son olarak The Ex Eye isimli etkileyici grubuyla bir albüm yayınladı.

Colin Stetson’ın prodüktörlüğünü de üstlendiği All This I Do For Glory, altı parçadan oluşuyor. Albümden dinlemeye açılan ikinci single olan “In The Clinches”, Stetson’dan duymaya alışkın olduğumuz yüksek tansiyonlu ritmik ve sarmal kurgularla fazlasıyla gergin bir atmosfer vaat ediyor.

Colin Stetson’la, 2014 yılında Bant Mag. No:31 için yaptığımız röportajı buradan okuyabilirsiniz.