Yoldaki Liima albümünden yeni klip: “2-Hearted”

3 Kasım’da City Slang’den yayınlanacak olan 1982 albümleri için bir süredir geri sayım yapan Liima, yeni klipler “2-Hearted”la karşımızda.

Bu ayın başından itibaren Grizzly Bear’le birlikte turnede olan Liima, aynı zamanda ikinci uzunçalarları 1982 için bir süredir geri sayım yapıyor. Geçtiğimiz aylarda, albüme ismini veren “1982” parçalarını paylaşan ve yoldaki albümlerini bu parçayla müjdeleyen Liima, ikinci single’ları “2-Hearted”ı da yayınladı. Mariana Bisti’nin yönetmenliğini yaptığı klibi aşağıdan izleyebilir, Liima’yla ilgili son dakika gelişmeleri ve dahası için buraya tıklayabilirsiniz. Bu arada, Liima 29 Aralık’ta Garaj’da İstanbullu müzikseverler ile buluşacak.