Yoldaki Moon Duo albümünden bir şarkı daha: “Creepin'”

Amerikalı psikedelik rock grubu Moon Duo, Occult Architecture Vol. 1 ismini taşıyan yeni albümünü 3 Şubat’ta yayınlıyor. Yıl içinde yayınlanacak iki farklı bölümün ilki olan albümden “Creepin'” adını taşıyan bir şarkı dinlemeye açıldı.

Çinlilerin Yin – Yang teorisinden yola çıkarak karanlık ve aydınlık olarak ikiye ayrılan Occult Architecture‘ın ilk bölümü, grup üyeleri tarafından karanlık olarak nitelendirilen parçalardan oluşuyor. Grubun klavyecisi Sanae Yamada, albümle ilgili yaptığı açıklamada iki farklı bölümün aslında aynı kimliğe ait olduğunu düşündüklerini ve Occult Architecture‘ı aynı kafanın içinde iki farklı yöne bakan ama aynı beyni kullanan yüzler olarak tanımlayabileceklerini söylüyor.

Sacred Bones etiketiyle yayınlanacak albümün yeni single’ı “Creepin'” aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir. Sanae Yamada’nın Senin İçin Bir Karışık serimiz kapsamında yaptığı miksteypi dinlemek içinse buraya tıklamanız yeterli.

Foto: Aylin Güngör