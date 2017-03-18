Yoldaki Netflix animesi “Devilman Crybaby”den ilk görüntüler

Go Nagai’nin Devilman isimli mangasından uyarlanan yeni Netflix animesi Devilman Crybaby için hazırlanan ilk fragman yayınlandı.

Japon manga sanatçısı Go Nagai’nin 1970’li yılların başlarında yayınladığı efsanevi manga serisi Devilman, çok yakında Netflix ekranlarında yayınlanacak anime serisiyle meraklıları ile buluşacak. Devilman Crybaby ismiyle yayınlanacak olan animenin yönetmenliğini daha önce Mind Game, Adventure Time gibi animasyonların da yönetmenliğini de yapan Masaaki Yuasa yapacak. Dokuz farklı dilde ve 190 ülkede yayına girecek olan Devilman Crybaby, önümüzdeki yıl izleyiciler ile buluşacak.