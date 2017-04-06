Yoldaki Sevdaliza albümünden bir şarkı daha: “Hero”

Tahranlı müzisyen Sevdaliza’nın merakla beklenen ilk stüdyo albümü ISON, bu yıl yayınlanıyor. Yoldaki albümden yeni bir single dinlemeye açıldı.

Geçtiğimiz sonbaharda Güneşin Kadınları serisi kapsamında Babylon’da ilk kez İstanbul’da sahne alan Sevdaliza, yayınladığı yeni şarkısı “Hero”yu annelere ve anneliğe adıyor. Sevdaliza’nın diğer parçalarından alıştığımız karanlık atmosferler üzerine kırılgan vokal melodilerini serpiştirdiği “Hero”, yoldaki albüme dair epey merak uyandırıyor.

Sevdaliza’nın kendi plak şirketi Twisted Elegance etiketiyle çıkacak olan ilk albümünden yayınlanan “Hero” isimli şarkı, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.