Yoldaki “Star Wars: The Last Jedi” filminin setinden nefis görüntüler

Bu senenin sonunda vizyona girecek olan Star Wars filmi Star Wars: The Last Jedi‘ın devam eden çekimlerinden heyecan verici görüntülerin yer aldığı bir video yayınlandı.

Amerika’nın en popüler dergilerinden biri olan Vanity Fair’in kapağında, Star Wars‘un sekizinci filmi Star Wars: The Last Jedi oyuncuları yer alacak. Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Annie Leibovitz’in çektiği fotoğraflardan ortaya çıkacak kapak fotoğrafları için Leibovitz’in ziyaret ettiği Star Wars: The Last Jedi setinde bir video hazırlandı. Birçok karakterin görüldüğü ve oldukça heyecan verici görüntülerin yer aldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Star Wars: The Last Jedi, 15 Aralık’ta tüm dünyada vizyona girecek.