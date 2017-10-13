Yoldaki “Stranger Things” bölümlerinin müziklerinden bir parça karşımızda

İkinci sezonun başlamasına sayılı günler kala, Stranger Things‘in yeni sezonunda duyacağımız parçalardan biri daha karşımızda.

Bir süredir heyecanla yeni sezonunu beklediğimiz televizyon dizisi Stranger Things‘in S U R V I V E imzalı müzikleri ilk sezona damgasını vurmuştu. Şu sıralar yeni bölümler için geri sayım sürerken, grup üyelerinden Kyle Dixon ve Michael Stein yeni sezonda duyacağımız parçalardan birini daha paylaştı. 27 Ekim itibariyle izleyeceğimiz ikinci sezonda duyacağımız “Walkin’ in Hawkins”i buraya tıklayarak dinleyebilirsiniz. Bu arada, dizinin 13. Cuma temalı yeni fragmanını da aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.