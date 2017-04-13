Young Replicant’tan alt-J’e klip: “3WW”

Bonobo, The XX, Flying Lotus ve Purity Ring gibi isimler için çektiği kliplerle tanınan Young Replicant, yeni albümü RELAXER’ı yayınlamak için gün sayan İngiliz grup alt-j’in yeni klibine imza attı.

Thom Green, Joe Newman ve Gus Unger-Hamilton’dan oluşan alt-J’e Wolf Alice’ten Ellie Rowsell’in eşlik ettiği parça, yoldaki albümün ilk single’ı olarak geçtiğimiz haftalarda dinlemeye açılmıştı. 2 Haziran’da yayınlanacak Relaxer, alt-J diskografisininin üçüncü albümü olacak. Kayıtlarının bir kısmı efsanevi Abbey Road Studios’ta yapılan Relaxer, sekiz parçadan oluşuyor.

Albümden yayınlanan ilk single olan “3WW” için çekilen klip aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.