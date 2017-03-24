Yüzlerce vintage poster artık yüksek çözünürlüklü hali ile ücretsiz indirilebiliyor

Özellikle 70’ler ve 80’lerde birçok marka için hazırlanmış ve kült haline gelmiş posterler, kimsenin arayıp bulamadığı yüksek çözünürlüklü haliyle artık indirilebiliyor.

Yeme-içme sektöründen, uzaya, savaştan sanata kadar yüzlerce yaratıcı posterin üretildiği 70’lerden bu yana, hala popülerliğini koruyan birçok tasarım hali hazırda zaten biliniyor. Vintage kültürünün yayılmasında ve benimsenmesinde önemli rol oynayan bu posterleri yüksek çözünürlükte bulmak da aradan yıllar geçtiği için oldukça zordu. Yüzlerce vintage posterini, artık istediğiniz çözünürlükte bulabileceğiniz site olan FreeVintagePosters.com‘dan baskısını aldığınız posterleri, dilediğiniz gibi asabilirsiniz. Sitede yer alan posterlerden bazılarını aşağıda görebilir, tamamını ise linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.