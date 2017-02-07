Zorlu PSM’de gerçekleşecek Bubituzak yeni albüm lansmanına davetiye kazanma şansı burada

Ali Güçlü Şimşek, Emrah Atay ve Görkem Karabudak’tan oluşan Bubituzak’ın ikinci albümü Boyutlar‘ın lansman konseri, 8 Şubat Çarşamba akşamı Zorlu PSM’nin Studio sahnesinde olacak. Lokalize serisi kapsamında gerçekleşecek konser için çift kişilik davetiye kazanma şansı burada.

Aşağıdaki sorunun doğru yanıtını en hızlı şekilde bant@bantmag.com adresine yollayan iki kişi, yarın akşamki konser için çift kişilik davetiye kazanacak.

Sorumuz şöyle:

Boyutlar albümünde bir şarkıda Bubituzak’a Gaye Su Akyol da eşlik ediyor. Söz konusu parçanın ismi nedir?