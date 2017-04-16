Burcu Perçin’in “Yeşili Doldurmak” sergisi, 20 Nisan’da X-İST’te açılıyor

Mekanlara odaklanan çalışmaları ile tanınan sanatçı Burcu Perçin’in Yeşili Doldurmak isimli yeni sergisi, 20 Nisan’da X-İST’te açılıyor.

Tuval resimlerinin yanı sıra özellikle fotoğraf ve kolaj çalışmaları ile bugüne dek birçok sergide yer alan Burcu Perçin, bu kez yağlı boya ve fotoğraf üzerine yağlı boya çalışmalarının yer aldığı sergisi Yeşili Doldurmak ile karşımıza çıkıyor. Mekanlar üzerine çalışan ve kendi çektiği fotoğrafları kullanarak üretimler yapan Perçin, 20 Nisan’da X-İST’te açılacak sergisinde şehirler ve yeşil alanlara odaklanıyor. Son olarak geçtiğimiz yıl Comtemporary Istanbul’da “Kırmızı Baraka”, “Dipteki Işık” gibi çalışmaları ile yer alan Perçin’in, bu perşembe açılacak sergisi Yeşili Doldurmak ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

