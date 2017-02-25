TKO’dan tekinsiz ve atmosferik bir albüm: “Buried”

Geçtiğimiz yıl yayınladığı kendine has single’larla dikkat çeken İstanbullu prodüktör TKO, tekinsiz sesler ve dokularla bezeli, uzun soluklu üç parçadan oluşan Buried albümünü dijital platformlardan yayınladı.

Herhangi bir türe bağlı kalmadan, alışılmışın dışında perspektiflerle yaratılan müzikleri kataloğunda derleyen Robonima tarafından yayınlanan Buried, söz konusu etiketin yayınladığı yedinci albüm oldu. Miks ve mastering’i Osman Kürşad Tuncer imzası taşıyan albümün prodüksiyonu ve kapak tasarımı da İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde okuyan TKO imzası taşıyor.

Kısa aralıklarla ilginç albümler yayınlayan Robonima’yı takip etmek için buraya tıklayarak oluşumun Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz. TKO’nun Buried albümünün lansman konserinin detayları da önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

Foto: İbrahim Deniz Taşkın