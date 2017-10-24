27 Ekim Cuma günü Harvest Festival’ı kaçırmamanız için 6 sebep

Bir süredir geri sayımını yaptığımız Harvest Festival’a çok az bir zaman kaldı. 27 Ekim Cuma günü 14:00’te kapılarını ziyaretçilere açacak olan Harvest Festival’da müzik, söyleşiler, pazar alanı, yemyeşil bir KüçükÇiftlik Park ve dahası sizleri bekliyor. Jungle’ın headliner olduğu Harvest Festival’i kaçırmamanız için 6 sebebi sıraladık.

İngiltere’den son dönemde çıkan en yetenekli R&B topluluklarından Jungle’ın, Türkiye’de vereceği ilk konseri izlemek için.

Artık sıcak havalara yavaş yavaş veda ettiğimiz şu günlerde, hasret kalacağımız açık hava festivallerinin sonuncusunu kaçırmamak için.

Özellikle son zamanlarda iyice artan ve birçok detayı merak edilen vegan besleneme, tüketim kültürü gibi konularla ilgili söyleşileri dinlemek ve Harvest Festival’a özel olarak kurulacak olan yemek alanındaki vegan / vejeteryan seçenekleri deneyimlemek için.

Doğallıktan ilham alan Harvest Festival kapsamında gün boyu gerçekleşecek permakültür, doğal sabun yapımı vb. gibi atölyelere katılmak ve doğal yaşamdan ilham alan birçok üreticinin yer aldığı pazarı ziyaret etmek için.

İstanbul’da yıl boyunca sayısız konserin ve festivalin gerçekleştiği KüçükÇiftlik Park’ın çimlerle kaplanıp, yemyeşil olduğunu görmek için.

Haftanın son çalışma gününü en keyifli şekilde geçirmek ve işlerinizi erkenden halledip, kendinizi keyifli festival ortamına bırakmak için.