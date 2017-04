36. İstanbul Film Festivali bitmeden yakalayabileceğiniz nefis filmler

Öncelikle “Biletler tükendi, artık nasıl izleyeceğiz” cümlelerinin boş olduğunu hatırlatmak isteriz. Yıllardır olduğu gibi bu yıl da kaçırmak istemediği bir filme son dakika bilet bulup girenlerin sayısı bir hayli fazla festivalde. Filmin seans saatinden, reklamlar sona erene kadarki sürede, iptal edilen biletler yer numarasız şekilde satışa sunuluyor ve hızlıca salona çıkıp boş kalan yerlerden birine ya da merdivene oturup o çok islediğiniz filmi görebiliyorsunuz. O nedenle festivalin bitimine kadar en az bir seansı olan, bu listedeki filmleri ıskalamamanızı öneririz.

Yazı: Melikşah Altuntaş

The Winter

10 NİSAN PAZARTESİ

Avrupa yakasındakiler, 11.00’de Beyoğlu sinemasında boğazınızda bir düğüm yaratacak yerli belgesel Ah’ı ve eğer sağlam bir mide ve sinir sistemine sahipse 16.00’da İtalyan Kültür Merkezi’nde mezbahada geçen, kan dondurucu belgesel Still Life’ı muhakkak görsün. Kanyon yakınlarındakiler için 13.30’da Berlin’de bu yıl büyük ödül Altın Ayı’yı kapan Body and Soul ile 19.00’da yılın en beğenilen filmlerinden The Ornithologist kaçırılmaması gereken filmler. İki salonda toplam beş kalburüstü film görmek isteyenler için ise City’s, 11.00’de Berlin’in hitlerinden Ana, mon amour, 13.30’da kusursuz başyapıt Memories of Underdevelopment, 16.00’da Rumen harikası Scarred Hearts, 19.00’da meditatif bir inat hikayesi The Winter, 21.30’da gergin ve sürükleyici Hounds of Love’a ev sahipliği ediyor. Günü Rexx’te geçirecekler için de program şenlikli. Video sanatı ile sinemayı birleştiren iki film izlemek için 13.30’da Tindersticks’in nefis müzikleriyle Minute Bodies, 16.00’da Cate Blanchett’ın 13 karakter birden canlandırdığı Manifesto kaçmaz. Yılın festival hitlerinden Chevela (11.00), Playground (16.00), Weirdos’un (19.00) yanı sıra, son seans için Stephane Brize’in incelikli filmi A Woman’s Life (21.30) ile Marion Cotillard ile Guillaume Canet ikilisinin Rock’n Roll’u (21.30) arasında seçim yapılabilir.

11 NİSAN SALI

Beyoğlu’nda olanlar iki nefis belgesele göz atabilir: 16.00’da İtalyan Kültür Merkezi’nde Halep’in Son Adamları ve 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda Blue izleyenler pişman olmayacaktır… Weirdos (11.00) ve The Ornithologist (13.30) için de son şans Atlas Sineması’nda. Ulusal Kısa Film Yarışması’ndaki birbirinden iyi kısaları izlemek isteyenler için ilk iki seansta Pera Müzesi’nde olabilirsiniz. Kanyon’da Manifesto (11.00), Citys’de Cameraperson (11.00), Animals (13.30) ve Minute Bodies (21.30) günün en iyilerinden. Rexx’te ise 13.30’da Berlin’den en iyi kadın oyuncu ödülü ile dönen On the Beach at Night Alone ve Altın Ayı’lı Body and Soul’un (19.00) arasına, cinsel tansiyon harikası Tekwando (16.00) alınabilir. Nerdesin Aşkım bölümünden Sundance En İyi Yönetmen ödüllü God’s Own Country (21.30) ile geceyi noktalayabilirsiniz.

Endless Poetry

12 NİSAN ÇARŞAMBA

Bugün Zorlu’da festivalin hit filmlerinden bol kanlı Raw (19.00) ve Catherine Deneuve’lü The Midwife (21.30) üst üste izlenebilir. Bu yılki programın en iyi belgesellerinden American Anarchist 11.00’de, Cannes’dan Queer Palm ödüllü Therese’in Hayatları 13.30’da ve muhtemelen festivalin en iyi filmi Endless Poetry 13.30’da Nişantası City’s’de… Rexx’te A Decent Woman (16.00) ile yılın en çok ödül toplayan belgesellerinden I Am Not Your Negro’nun (19.00) üstüne 21.30’da The Midwife görülebilir.

13 NİSAN PERŞEMBE

Taksim civarındakiler Atlas’ta Oscar adayı belgesel I Am Not Your Negro (11.00) ile başlayacakları güne Ulusal Yarışma’nın iki merakla beklenen filmi Murtaza (16.00) ve Onur Ünlü’nün son filmi Kırık Kalpler Bankası ile (21.30) devam edebilir. Beyoğlu Sineması’nda iş çıkış saatlerine denk gelen, Yeni Türkiye Sineması’ndan Damat Koğuşu (19.00) ve bol ödüllü belgesel Cameraperson (21.30) ile nefis bir akşam geçirilebilir. İtalyan Kültür Merkezi’nde ilk üç seansta boş yok: 11.00’de Minute Bodies, 13.30’da Godless ve 16.00’da God’s Own Country’nin her biri şahene filmler. Kanyon’da son gösterimlerini yakalayabileceğiniz Weirdos (11.00) ve Scarred Hearts’ın (16.00) üzerine 21.30’da Ben Wheatley harikası Free Fire’ı çakabilirsiniz. Nişantaşı City’s The Girl Without Hands (11.00) ile Spoor’a (19.00) evsahipliği ettiği bugünde 16.00 seansında iki salonda karşı karşıya gelen Lady Macbeth ile Kekszakallu da size zor bir seçim yaptıracak gibi. Rexx’te ise üst üste Afterlov (11.00), Ana, mon amour (13.30), The Last of Us (16.00), Fixer (19.00) üzerine 21.30’da Free Fire izleyerek nefis bir güne imza atılabilir.

The Untamed

14 NİSAN CUMA

Beyoğlu’nda son gösterimleriyle karşımıza çıkan incilerden Raw (13.30, Atlas), Mimosas (13.30, Beyoğlu), The Girl Without Hands (16.00, Beyoğlu), Lady Macbeth (19.00, Atlas) ve seyri zor bir başyapıt Wake in Life (21.30, Beyoğlu) kaçırılmamalı. City’s kışkırtıcı gerilim The Untamed (13.30), etkileyici belgesel I Am Not Your Negro (16.00) ve God’s Own Country (19.00) ile formunda. Rexx’te ise 11.00’de Glory, 13.30’da Mister Universo, ve gömülü hazine Nothing Lasts Forever, 19.00’da Felicite ve 21.30’da Casting izlenebilir.

15 NİSAN CUMARTESİ

Son gün artık toplanabilecek her şey toplanmalı festivalden… Taksim’dekilerin reçetesi: The Midwife, Free Fire, Beuys, Chevela, Nothing Lasts Forever, Casting, Ana, mon amour, A Decent Woman, I Am Not Your Negro, Animals… Nişantaşı City’s reçetesi: Godless, Still Life, The Midwife, Free Fire… Rexx’tekilerin reçetesi: The Girl Without Hands, Kekszakullu, Lady Macbeth, Raw, Mimosas ve Mulholland Drive…