54. Ulusal Yarışma, 20 – 27 Ekim’de Beyoğlu Sineması’nda

Uluslararası Antalya Film Festivali Ulusal Yarışması’nın iptal edilmesine ses çıkarmak adına düzenlenecek olan 54. Ulusal Yarışma, festivalin gerçekleşeceği zamanla paralel olarak 20 – 27 Ekim’de tüm yapımcı, sinemacı, sinemaseverler ve dahasıyla buluşacak.

Önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yer almayacak olan Ulusal Yarışma’nın ruhunu korumak ve bir nevi iptal kararına tepki göstermek üzere İstanbul’daki Beyoğlu Sineması’nda düzenlenecek olan 54. Ulusal Yarışma’yla ilgili detaylar belli oldu. “Bir gün yine döneceğim o şehre” sloganıyla karşımızda olacak Ulusal Yarışma’nın jürisinde yer alacak isimlerse şöyle: Hülya Uçansu, Kadir İnanır, Nihal Yalçın, Sarkis, Sevin Okyay ve Tayfun Pirselimoğlu. Tül Akbal Süalp, Okan Arpaç ve Ali Deniz Şensöz’den oluşan Sinema Yazarları Derneği SİYAD jürisinin de bir ödül vereceği 54. Ulusal Yarışma’yla ilgili detayların tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.