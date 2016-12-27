Adam Driver’dan “Star Wars: Episode VIII” yönetmeni Rian Johnson’a övgüler

Gişe rekorlarını alt üst eden yedinci Star Wars filmi The Force Awakens‘ın kötü karakteri Kylo Ren’i canlandıran Adam Driver, The Daily Beast‘e verdiği röportajda Star Wars: Episode VIII filminin yönetmeni Rian Johnson’dan övgüyle bahsetti ve serinin yeni filmi için heyecan verici açıklamalarda bulundu.

Serinin sekizinci filmde de aynı karakteri canlandıracak olan Adam Driver, yeni filmi Silence‘ın tanıtım etkinlikleri kapsamında verdiği röportajda Star Wars‘a ilişkin soruları da cevapladı. Martin Scorsese’nin merakla beklenen yeni filmi ve Star Wars serisi arasındaki benzerliklere dikkat çeken Driver, George Lucas’ın söz konusu seriyi Vietnam’da olanlardan yola çıkarak yarattığını ve dünya savaşlarına göndermelerle dolu olduğunun altını çizdi.

Henüz tam ismi bilinmeyen sekizinci Star Wars filminin senarist ve yönetmeni olan Rian Johnson’la çalışmanın nasıl bir deneyim olduğu sorusu üzerine Amerikalı sinemacıya övgüler yağdıran Adam Driver, Star Wars‘un yeni filminin “fevkalade” olduğunu dile getirdi. Johnson’ın hem senaryoyu yazması hem de yönetmenlik yapmasının önemli bir detay olduğunu vurgulayan Driver, yönetmeni de “göz kamaştırıcı bir sinemacı” olarak tanımladı. Yönetmenin Star Wars filmlerindeki kavram karmaşası ve küçük detayların önemini kavradığını sözlerine ekleyen Adam Driver, söz konusu seride bir karakteri canlandırıyor olduğu için kendini çok şanslı hissettiğini ve bunun hala kendisi için sürreal bir deneyim olduğunu vurguladı.

The Force Awakens kadrosuna ek olarak Benicio Del Toro’yu da izleyeceğimiz Star Wars: Episode VIII, 15 Aralık 2017 tarihinde vizyona giriyor.