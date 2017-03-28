“American Gods”tan nefis karakter posterleri geldi

Neil Gaiman’ın kült romanı American Gods‘ın merakla beklenen televizyon uyarlamsı, 30 Nisan’da başlıyor. Starz’da yayınlanacak dizinin ana karakterlerini bir araya getiren bir poster serisi görücüye çıktı.

Starz’da yayınlanacak dizinin yapımcılığını Bryan Fuller ve Michael Green üstleniyor. Fuller’ın televizyon geçmişinde Hannibal ve Pushing Daisies; Michael Green’in televizyon geçmişindeyse Smallville ve The River gibi yapımlar bulunuyor. Ayrıca ikili bir süre Heroes dizisi için de birlikte çalışmıştı.

Oyuncu kadrosunda Ricky Whittle, Ian McShane, Gillian Anderson, Dane Cook ve Crispin Glover gibi isimlerin yer aldığı diziden yayınlanan yeni posterleri aşağıda görebilirsiniz.