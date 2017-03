Amy Poehler ve Nick Offerman, NBC’nin yeni programı için bir araya geliyor

NBC’nin en popüler komedi yapımlarından biri olan Parks And Recreation‘ın iki başrol oyuncusu Amy Poehler ve Nick Offerman, yine aynı kanalda yayınlanacak olan bir tür yetenek yarışmasının sunucuları oldu.

The Handmade Project isimli program, çeşitli sanatçıların verilen belli konseptler doğrultusunda yapacağı el yapımı eserlerle yarışacağı bir format. Özellikle Nick Offerman’ın Parks And Recreation‘da canlandırdığı Ron Swanson karakterinin bu alana olan tutkusu düşünülünce, programı sunmak için doğru bir ikilinin seçildiği kanısına varabiliriz.

Yapımcılığını Amy Poehler’in kurucusu olduğu Paper Kite Productions’ın üstleneceği programın, altı bölümlük ilk sezonu NBC tarafından sipariş edildi. “Eserlerini elleriyle yapan sanatçıları kutlamak için sabırsızlanıyorum” diyen Amy Poehler, bu program sayesinde kartonpiyer korkusuyla da yüzleşmeyi umduğunu açıkladı. Nick Offerman da her zaman bu tür yeteneklerden etkilendiğini ve Poehler’la bir araya geldiklerinde maskaralık konusunda kendilerine has gelenekleri olduğunu hatırlatarak programın izleyiciler için eğlence vaat ettiğinin altını çizdi.

The Handmade Project‘in ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. 2015 yılında sona eren Parks And Recreation‘ın ardından Poehler ve Offerman ikilisini aynı projede izleyecek olmak, şüphesiz ki The Handmade Project‘in en heyecan verici unsuru.