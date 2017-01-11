Avustralyalı sanatçı Florey’den klasik “The Simpsons” bölümleri için posterler

Brooklyn’deki Bottleneck Gallery, popüler kültüre dair sınırlı sayıdaki baskılarına yeni bir seri ekledi. Marvel, DC ve AMC için yaptığı çalışmalarla tanınan Avustralyalı sanatçı Florey’in üç klasik The Simpsons bölümü için hazırladığı posterler, serinin hayranlarını epey heyecanlandıracak cinsten.

Bu hafta sonu yayınlanacak hip hop temalı yeni bölümüyle klasiklere bir yenisini daha eklemeye hazırlanan The Simpsons‘ın yirmi beş yıllık geçmişinden üç bölüm seçen Avustralyalı sanatçı, posterlerde Homer ve Bart gibi serinin ana karakterleriyle birlikde Sideshow Bob, Krusty ve Moe gibi yan karakterlere de referanslarda bulunmuş.

Her biri 200 adet basılan posterler, kısa sürede tükenmiş. Buraya tıklayarak hem söz konusu The Simpsons serisi hem de Bottleneck Gallery arşivine göz gezdirebilirsiniz.