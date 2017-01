Bant Mag. sunar: “VS by Krüw” sergisi, 4 Şubat Cumartesi Bant Mag. Havuz’da

“VS by Krüw” sergisi, Bant Mag.’in katkılarıyla 4 Şubat Cumartesi günü Bant Mag. Havuz’da açılıyor. Krüw ekibi bu sergisinde iki farklı sanatçının bir araya gelerek ortaya çıkardığı çalışmaları ziyaretçiler ile buluşturacak.

Özellikle 80’ler ve 90’ların popüler kültür detaylarını konu alan illüstrasyonları ile tanıdığımız kolektif Krüw, bu kez farklı bir sergiyle karşımızda. Krüw ekibinde yer alan sanatçılardan her birinin başka bir illüstrasyon sanatçısı ile bir araya geldiği çalışamalar, VS by Krüw ismini taşıyan sergide toplanıyor. Bant Mag.’in katkılarıyla 4 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek olan sergide, toplam 32 sanatçının 16 çalışması yer alacak. Sergide yer alacak sanatçıların tamamını Can Dağlı’nın hazırlamış olduğu afişte görebilirsiniz. Bant Mag. Havuz’da gerçekleşecek olan açılışın ardından gece çeşitli DJ setlerle devam edecek. Sergiyle ilgili detaylar ve son dakika duyuruları için etkinlik sayfasını takip edebilirsiniz.