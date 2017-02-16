Battles, The Field ve Von Spar üyelerinin süpergrubu Cologne Tape’ten yeni şarkı

Hepsi Almanya’nın farklı şehirlerinde yerleşik dokuz müzisyenin güçlerini birleştirdiği Cologne Tape, yedi yıllık aranın ardından yeni bir albüm yayınlıyor. Battles ve Tomahawk davulcusu John Stanier; The Field projesiyle tanınan Axel Willner; Von Spar üyeleri Mario Katz ve Jan Philipp Janzen; Kompakt kataloğunun gediklilerinden Jörg Burger ve Jens-Uwe Bayer; Köln çıkışlı DJ ve müzisyen Ada ve İngiliz DJ barber’in güç birliği olan Cologne Tape’in Magazine etiketiyle yayınlanacak Welt isimli yeni albümünden ilk single yayınlandı.

Sekiz şarkıdan oluşan albümden yayınlanan ilk single, albümün kapanış şarkısı oldu. Her şarkısı numaralarla isimlendirilmiş olan albüm, 31 Mart’ta yayınlanacak. Yaklaşık sekiz buçuk dakika uzunluğunda olan Welt 8, nefis ritmik kurgusu ve harika synth melodileriyle baştan sona keyifli bir seyir vaat ediyor.

Şarkıyla ilgili açıklamalarda bulunan Jens-Uwe Bayer, stüdyoda John Stanier ve Jan Philipp Janzen’in karşılık davul çalarken, ekibin geri kalanının eline geçen ilk enstrümanla çalmaya başladığını ve Welt 8‘in böyle ortaya çıktığını dile getiriyor. “Eğer birisi bana bir gün bir kayıtta gitar solo atacağımı söyleseydi onun aptal olduğunu düşünürdüm” diyen Bayer, şarkının; albümün temelini oluşturan şarkılardan biri olduğunu söylüyor.

Yoldaki albüm için heyecanlı bir bekleyişi başlatan, yeni Cologne Tape single’ı aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.