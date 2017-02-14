Ben Affleck, şimdi de “Batman” karakterini canlandırmak istemiyor

Batman v Superman: Dawn Of Justice filminde sergilediği performansla övgüler toplayan ve sonrasında kendi Batman filmini çekmek için kolları sıvayan Ben Affleck, son günlerde ilginç şekillerde gündeme geliyor. Oscar ödüllü oyuncu, ilk olarak yönetmenliğinden çekildiği projeden şimdi de oyuncu olarak da ayrılmak istiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Batman karakterini aynı anda oynamak ve filmi yönetmenin çok zor olduğunu açıklayarak, senaryosunu da kendisinin yazdığı solo Batman filminde yalnızca oyuncu olarak yer almak istediğini dile getiren Affleck; Warner Bros.’u hızlı bir şekilde yönetmen bulmak durumunda bırakmıştı. Birkaç gün içerisinde Batman filminin yönetmeni olacak ismin Matt Reeves olduğu açıklanmış ve Affleck’in istediği gibi “iş yükü” azalmıştı.

Collider Movie Talk yayınının sunucusu John Campea’nın ilk kez açıkladığı ve sonrasında farklı kaynaklardan da desteklenen iddialar, geride kalan üç dört gün boyunca Ben Affleck’in bu projeden tamamen çıkmanın yollarını aradığı yönünde. Affleck’in yalnızca bu filmde değil; bundan sonra hiçbir yapımda Batman’i canlandırmak istememesi de Warner Bros.’u epey zorluyor. Zira ünlü yapım şirketi, DC Comics karakterleriyle bir sinematik evren yaratmıştı ve bu evrenin içindeki birçok filminde Batman karakterine yer vermeyi planlıyordu.

Henüz Ben Affleck ya da Warner Bros. tarafından resmi bir açıklama gelmiş değil. Fakat söylentiler, önümüzdeki günlerde bu projenin geleceğinin beklenmedik şekilde netleşeceğine işaret ediyor. Ben Affleck’in kendi heyecanıyla başlayan solo Batman filmi tamamen rafa da kalkabilir; Matt Reeves ve yeni bir başrol oyuncusuyla kaldığı yerden devam da edebilir.