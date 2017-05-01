Beşinci ve son “Episodes” sezonundan teaser

2015 yılında yayınlanan dördüncü sezonunun ardından şimdi de final sezonuyla karşımıza çıkacak olan Showtime dizisi Episodes‘tan yeni bir teaser geldi. Başrolünde Matt LeBlanc’ı izlediğimiz dizinin beşinci ve son sezonu 20 Ağustos’ta başlıyor.

Oyuncu kadrosunda Matt LeBlanc’la birlikte Stephen Mangan, Tamsin Greig ve Kathleen Rose Perkins’in yer aldığı dizinin beşinci sezonu toplam yedi bölümden oluşacak. Dizinin yeni sezonunda, kendini canlandıran Matt LeBlanc artık fazlasıyla popüler olmuş bir yarışma programının sunucusu olarak anılmaya başlamış ve oyunculuk geçmişi pek hatırlanmıyor olacak. Hem LeBlanc’ın bu detayı değiştirme mücadelesi hem de şov dünyasından çeşitli gariplikleri konu edecek yeni Episodes sezonundan yayınlanan yeni teaser, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.