Bruce Lee’nin gençlik yıllarını konu eden bir film geliyor: “Little Dragon”

Hint yönetmen Shekhar Kapur’dan bir Bruce Lee biyografisi geliyor. Little Dragon isimli filmde, Bruce Lee’nin kariyerinin ve yaşantısının şekillendiği 1950’li yılların Hong Kong’unu göreceğiz.

Efsanenin kızı Shannon Lee tarafından yönetilen Bruce Lee Entertainment’ın yapımını üstleneceği filmin senaryosu da Shannon Lee ve Shekhar Kapur ikilisi tarafından yazılıyor. Film için kapsamlı bir araştırma yapan ve babasının gençlik yıllarından arkadaşlık, aşk, aile, ırkçılık, maddi zorluklar gibi konu ve temalarla ilgili hikayeleri bir araya getiren Shannon Lee, bu tür bir film çekmeyi uzun zamandır istediğini ve güçlü Bruce Lee figürünün ortaya çıkmasını sağlayan olay ve kişileri sinemaya taşıyacakları için heyecanlı olduğunu söyledi.

Bu yaz vizyona girecek olan Will isimli yeni bir dizinin yönetmenliğini üstlenen Shekhar Kapur, ayrıca ünlü filmi Elizabeth‘in ikinci devam filmi olan Elizabeth: Dark Age için de çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü yönetmen de yaptığı açıklamada, izleyicilerin Bruce Lee’nin hayatından kendileriyle yakınlık kurabilecek detaylar çıkarmalarını amaçladıklarının altını çizdi.

Filmde Bruce Lee’nin gençlik yıllarını canlandıracak ismin kim olacağı merak konusu. Henüz Little Dragon isimli biyografik filmin çekim ve vizyon tarihleri bilinmiyor.