Bubituzak’ın “Boyutlar” albüm lansman konseri 8 Şubat’ta Zorlu PSM Studio’da

Bubituzak’ın Dunganga Records etiketli ikinci stüdyo albümü Boyutlar‘ın ilk kez müzikseverler ile buluşacağı ve birçok sürprizin de olacağı lansman konseri, 8 Şubat’ta Lokalize serisi kapsamında Zorlu PSM Studio’da gerçekleşecek.

Geçtiğimiz haftalarda ikinci stüdyo albümleri Boyutlar’ı müjdeleyen paylaşımlar yapan Bubituzak, “Ateş Olsan” ve “Harakiri” isimli parçalarını Youtube üzerinden paylaşmıştı. Uzun yıllardır bir arada olan Ali Güçlü Şimşek, Görkem Karabudak ve Emrah Atay’dan oluşan Bubituzak, 27 Ocak itibariyle yeni albümlerini dijital platformlar üzerinden yayınladı. Lokalize serisi kapsamında 8 Şubat Çarşamba akşamı Zorlu PSM Studio’da gerçekleşecek olan lansman konserinde Bubituzak’ın yeni parçaları ilk defa müzikseverler ile buluşacak. Dunganga Records etiketiyle yayınlanan ve bir de Gaye Su Akyol düetinin yer aldığı Boyutlar albümünü aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.