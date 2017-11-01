Buse Sinem İren’in “Mahsuscuktan Stand Up”ı, bu cuma Bant Mag. Havuz’da

Bu sene içinde sık sık Bant Mag. Havuz sahnesinde ağırladığımız Çok Da Fifi – Hatunlar Stand Up ekibinden Buse Sinem İren, bu kez tek kişilik gösterisi “Mahsuscuktan Stand Up” ile 3 Kasım Cuma akşamı Bant Mag. Havuz / Bina’da olacak.

Bugüne kadar birçok performansa ev sahipliği yapan ve bu çarşamba birinci yaşını kutlamaya hazırlanan Bant Mag. Havuz’un konuğu komedyen Busen Sinem İren oluyor. Kısmet Show, BKM Açık Mikrofon, Tuz Biber Show ve Türkiye’nin ilk kadın stand up grubu Çok Da Fifi – Hatunlar Stand Up gibi gruplarla sahne alan İren bu sefer tek kişilik gösterisiyle seyirci karşısına çıkacak. 3 Kasım Cuma akşamı gerçekleşecek olan gösteriyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Aynı zamanda Youtube’daki Açık Büfe kanalında Laz tiplemeleriyle de tanınan ve kendine has bir takipçi kitlesi olan Buse Sinem İren, bu cuma gerçekleşecek gösterisi için şu açıklamayı yapıyor: “Sen gelmezsen, o gelmezse, biz gelmezsek napalım? Evde oturup kendi kendimize mi gülelim? Kalkın gelin!”