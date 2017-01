Byzantion Records’tan tam 65 grup ve müzisyenin yer aldığı karışık kaset

Tight Aggressive ekibinin yarın yedincisi başlayacak olan Byzantion Fest kapsamında Bant Mag. Havuz’da gerçekleşecek Karışık Kaset sergisinde, Türkiye’nin altkültür sahnesinden birçok farklı grup ve müzisyen için hazırlanmış illüstrasyonlar görücüye çıkacak. Sergi için kapsamlı bir hazırlığa girişen ekip, 65 grup ve müzisyenin birer parçasıyla yer aldığı bir karışık kaset seti hazırladı.

Sergi sırasında Walkman’ler ile dinleyebileceğiniz kasetlerdeki seçkiler an itibariyle Mixcloud üzerinden de dinlenebiliyor. Bağımsız müzik sahnesini bir araya getiren etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen Tight Aggressive ekibi, bir kez daha heyecan verici bir çalışmaya imza atıyor. We Are in the Depths of Byzantion ismini taşıyan derlemede yer alan müzisyen ve gruplar arasında Balina, Selim Saraçoğlu, Cosmic Wings, The Ousted, kim ki o, Hayvanlar Alemi, In Hoodies, Tsu!, Kozmik Yıkım, Paz, Kırkbinsinek, Lopenstraat, Yakaza Ensemble gibi geniş bir müzik yelpazesinden isimler bulunuyor.

Karışık Kaset sergisi hakkında detaylı bilgiler için buraya tıklayabilir; Byzantion Records’ın Dead Generation Records eşliğinde hazırladığı ve We Are in the Depths of Byzantion ismini taşıyan derlemenin şarkı listelerini de aşağıda görebilirsiniz.

Vol. I

1 – Cosmic Wings – Witchhound

2 – Secondhand Underpants – Garbage Collectors

3 – Reptilians From Andromeda – More Than Coke

4 – The Ringo Jets – Closure

5 – Housing Crash – Pocket Full Of Years

6 – Available Tensions – Twisting Roads

7 – Sülfur Ensemble – Marilyn

8 – Foton Kuşağı – Please Contact To Our Manager

9 – Eskiz – Kafamız Karışıktı

10 – Cemiyette Pişiyorum – TC Hayvanat Bahçesi

11 – Kozmik Yıkım – Kendimizde Değiliz

12 – Mosquito – Society Runs By Insane People

13 – Kinesis – Lavdanom

14 – El Topo – Chia

15 – Uluru – Set Loose

16 – Humbaba – Possesed by Visions

Vol. II

1 – Balina – Azim

2 – Kırkbinsinek – It Dalaşı

3 – Hayvanlar Alemi – Yekermo Sew

4 – Klan – Morning Glory

5 – Paz – Boşver

6 – İrtifakaybediyoruz! – Poetry

7 – Help!The Captain Threw Up – Never Again Mr.Crab

8 – Lopenstraat – Kaşıntı

9 – The Away Days – Places To Go

10 – Palmiyeler – Palmiyeler

11 – In Hoodies – Frankie

12 – Ponza – Pulsar

13 – Skata – Sah Buzz

14 – Kim Ki O – Acıkca

15 – Pitohui – Atom

16 – Islandman – UlU

Vol. III

1 – The Young Shaven – Honeybabe

2 – Selim Saraçoğlu – Çocuk Şarkısı (live @ Karga)

3 – TSU! – People of Monthelon

4 – Fanikedi – Hayır

5 – Flower Room – Perception

6 – Onat Önol – Stranded at a Starbucks

7 – Plaj – Keşke

8 – Kes – Nevroz

9 – Aqua Talk – Nowhere to Run

10 – She Past Away – Belirdi Gece (live @ Karga)

11 – Ağaçkakan – Vertigo

12 – Skysketch – Ever

13 – Yakaza Ensemble – Sonsuz Bilmece (live @ Karga)

Vol. IV

1 – The Raws – Fat&Grey

2 – Poster-Iti – Wasn’t Born As a Soldier

3 – Hellsodomy – Sinister Force

4 – Engulfed – Engulfed In Obscurity

5 – Frozen Clouds – Notorious Banana

6 – Mammoths on Giants – Basel Bath

7 – Emergency Broadcast – No Pain No Gain

8 – Hatred Barricade – Lets Begin The Fight

9 – Standback – No Feelings

10 – The Ousted – The Same Song

11 – Diabolizer – Blood Aestethics Dictated

12 – Decaying Purity – Sodomized Entities of Holiness

13 – Tozlu Kaset – Duygu Yok

14 – Moment – Hala Umut Var

15 – Padme – Palalı

16 – Lifelock – Rip It Out

17 – Hedonistic Noise – Hiçbir Şeye Tapınmak İstemiyorum

18 – The Ayılar – Sarhostum Hatırlamıyorum

19 – Infidel Express – Can You Hear The Song

20 – Ugly Shadows – Kids Of Tomorrow