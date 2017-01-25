Byzantion Records’tan tam 65 grup ve müzisyenin yer aldığı karışık kaset

Tight Aggressive ekibinin yarın yedincisi başlayacak olan Byzantion Fest kapsamında Bant Mag. Havuz’da gerçekleşecek Karışık Kaset sergisinde, Türkiye’nin altkültür sahnesinden birçok farklı grup ve müzisyen için hazırlanmış illüstrasyonlar görücüye çıkacak. Sergi için kapsamlı bir hazırlığa girişen ekip, 65 grup ve müzisyenin birer parçasıyla yer aldığı bir karışık kaset seti hazırladı.
Sergi sırasında Walkman’ler ile dinleyebileceğiniz kasetlerdeki seçkiler an itibariyle Mixcloud üzerinden de dinlenebiliyor. Bağımsız müzik sahnesini bir araya getiren etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen Tight Aggressive ekibi, bir kez daha heyecan verici bir çalışmaya imza atıyor. We Are in the Depths of Byzantion ismini taşıyan derlemede yer alan müzisyen ve gruplar arasında Balina, Selim Saraçoğlu, Cosmic Wings, The Ousted, kim ki o, Hayvanlar Alemi, In Hoodies, Tsu!, Kozmik Yıkım, Paz, Kırkbinsinek, Lopenstraat, Yakaza Ensemble gibi geniş bir müzik yelpazesinden isimler bulunuyor.
Karışık Kaset sergisi hakkında detaylı bilgiler için buraya tıklayabilir; Byzantion Records’ın Dead Generation Records eşliğinde hazırladığı ve We Are in the Depths of Byzantion ismini taşıyan derlemenin şarkı listelerini de aşağıda görebilirsiniz.
Vol. I
1 – Cosmic Wings – Witchhound
2 – Secondhand Underpants – Garbage Collectors
3 – Reptilians From Andromeda – More Than Coke
4 – The Ringo Jets – Closure
5 – Housing Crash – Pocket Full Of Years
6 – Available Tensions – Twisting Roads
7 – Sülfur Ensemble – Marilyn
8 – Foton Kuşağı – Please Contact To Our Manager
9 – Eskiz – Kafamız Karışıktı
10 – Cemiyette Pişiyorum – TC Hayvanat Bahçesi
11 – Kozmik Yıkım – Kendimizde Değiliz
12 – Mosquito – Society Runs By Insane People
13 – Kinesis – Lavdanom
14 – El Topo – Chia
15 – Uluru – Set Loose
16 – Humbaba – Possesed by Visions
Vol. II
1 – Balina – Azim
2 – Kırkbinsinek – It Dalaşı
3 – Hayvanlar Alemi – Yekermo Sew
4 – Klan – Morning Glory
5 – Paz – Boşver
6 – İrtifakaybediyoruz! – Poetry
7 – Help!The Captain Threw Up – Never Again Mr.Crab
8 – Lopenstraat – Kaşıntı
9 – The Away Days – Places To Go
10 – Palmiyeler – Palmiyeler
11 – In Hoodies – Frankie
12 – Ponza – Pulsar
13 – Skata – Sah Buzz
14 – Kim Ki O – Acıkca
15 – Pitohui – Atom
16 – Islandman – UlU
Vol. III
1 – The Young Shaven – Honeybabe
2 – Selim Saraçoğlu – Çocuk Şarkısı (live @ Karga)
3 – TSU! – People of Monthelon
4 – Fanikedi – Hayır
5 – Flower Room – Perception
6 – Onat Önol – Stranded at a Starbucks
7 – Plaj – Keşke
8 – Kes – Nevroz
9 – Aqua Talk – Nowhere to Run
10 – She Past Away – Belirdi Gece (live @ Karga)
11 – Ağaçkakan – Vertigo
12 – Skysketch – Ever
13 – Yakaza Ensemble – Sonsuz Bilmece (live @ Karga)
Vol. IV
1 – The Raws – Fat&Grey
2 – Poster-Iti – Wasn’t Born As a Soldier
3 – Hellsodomy – Sinister Force
4 – Engulfed – Engulfed In Obscurity
5 – Frozen Clouds – Notorious Banana
6 – Mammoths on Giants – Basel Bath
7 – Emergency Broadcast – No Pain No Gain
8 – Hatred Barricade – Lets Begin The Fight
9 – Standback – No Feelings
10 – The Ousted – The Same Song
11 – Diabolizer – Blood Aestethics Dictated
12 – Decaying Purity – Sodomized Entities of Holiness
13 – Tozlu Kaset – Duygu Yok
14 – Moment – Hala Umut Var
15 – Padme – Palalı
16 – Lifelock – Rip It Out
17 – Hedonistic Noise – Hiçbir Şeye Tapınmak İstemiyorum
18 – The Ayılar – Sarhostum Hatırlamıyorum
19 – Infidel Express – Can You Hear The Song
20 – Ugly Shadows – Kids Of Tomorrow