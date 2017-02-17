Ceyl’an Ertem’in “Yine De Amin” albümünden ilk klip: “Efsunlu Dünya”

Kayıtları Gaziantep ve İstanbul’da gerçekleşen yeni Ceyl’an Ertem albümü Yine De Amin, geçtiğimiz günlerde hem basılı formatıyla hem de dijital platformlarda yayınlandı. Albümün açılış şarkısı “Efsunlu Dünya” için çekilen klip de bugün görücüye çıktı.

Ceyl’an Ertem’in dostları ve farklı konukların yeni albümüne dair sorularını yanıtladığı Aklımdakiler dosyası, Bant Mag. No:55‘te okunabilir. Hasan Kuyucu’nun yönetmenliğini üstlendiği yeni Ceyl’an Ertem klibini de aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Ceyl’an Ertem, 21-22 Şubat akşamları Yine De Amin‘in lansman konserleri için Babylon sahnesinde olacak.