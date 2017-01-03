Demonation’dan önce, MFÖ, Domuz Records ve yeni planlar üzerine: Özgün Semerci

8 Ocak Pazar günü Bant Mag. Havuz’da sahne alacak Özgün Semerci, geçtiğimiz sene Domuz Records’dan yayınladığı ve kaset formatıyla da karşımıza Bulandı Sularım albümü ile de biliniyor. Folk, punk ve daha birçok kendine has türü bir araya getirdiği kayıtlarını dinlediğimiz Semerci ile, Demonation Festivali öncesinde müziğe ilgi duyduğu ilk yıllar, yerli plak şirketleri ve dahasını konuştuk.

Müziğe ilk ilgi duyduğun zamanları hatırlıyor musun? Neler dinliyordun? İlk şarkılarını ne zaman, nerede yazdığını anlatır mısın?

Hatırlıyorum. MFÖ dinliyordum. Bana alınacak hediye o kadar belliydi ki 9-10 yaşlarımdaki doğum günlerimde üçer dörder tane birbirinin aynı, o dönemin son MFÖ kaseti hediye geliyordu. Bu dönemden önce de, bir akrabamın yurt dışından getirdiği, DVD kapağı gibi plastik açılır kapakları olan eski ve garip şekilli rock kasetlerim vardı. O kasetlerden Dire Straits ilk nefret ettiğim müzik oldu, buna karşılık 2 yıl filan aralıksız Toto’nun “Africa” şarkısını dinledim. Pazar sabahı Western film ve müziklerine de fena takıntılıydım. Sanırım tek haneli yaşlarımın ilk gerçek müzik temasları bunlardı. Sonrası standart bir ’94 punk-rock/Türk pop hikayesi. Cobain’in ölümü, “Suç Bende”, Dookie, Smash, vs. büyülü bir yıl.

Şarkı yazabilmem sonraları ama ilk kaydımı hatırlıyorum. Yalova’dan Akmar’a Asafated – Kaybolmuş Masumiyet‘in kasetini almaya gelmiştim. Dönerken vapurda albümü dinledim ve o etkiyle evde Nirvana – “School”u brütal vokal ve klasik gitarla kasetçalara kaydettim. Depreme kadar o kayıt duruyordu.

Geçtiğimiz sene kaydettiğin parçaların, bu sene Domuz Records etiketiyle hem de kaset formatında yayınlandı. Bağımsız plak şirketleri, kaset hissiyatı ve dahasıyla ilgili neler düşünüyorsun?

Çok iyi şeyler düşünüyorum tabi. Taner’in (Yücel) Domuz Records hakkında hayal kurduğu ilk günlerden bugüne gelene kadar ne kadar uğraştığını, nasıl bir emek verdiğini çok iyi biliyorum. Gerçekten büyük zorlukların altından kalkıldı ama sonucu harika oldu. Eminim daha fazlası da olacak ve böyle oluşumların sayısı artacak. Domuz’un ilk albümü olmaktan hep gurur duyacağım.

Demonation Festivali’nde Bant Mag. Havuz’da çalacaksın. Nasıl bir performans bekliyor izleyicileri?

Albümün yanı sıra biraz daha özgür formda şarkılar yarattık Can’la (Aydınoğlu) ve onun harika gitar sesleriyle beraber. Onları da çalacağız. Folk hissin ve karanlığının dozu biraz artmış olabilir.

Bu seneki planların neler?

Yaşadığımız gerçeklikteki ilk planım ölmemek. Bunun dışında yeni şarkılardan oluşan bir albüm yapma niyetim var. Temmuz’da bazı yurt dışı etkinliklerinde çalacağım. Umarım herkes için güzel bir yıl olur.