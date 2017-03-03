DisneyXD’den nostalji servisi: Yeni “DuckTales” serisinden ilk görüntüler

Scrooge McDuck ve maceraları DisneyXD ekranlarında geri dönüyor. 1987-1990 yılları arasında yayınlanan DuckTales çizgi dizisinin yeni sezonundan ilk görüntüler yayınlandı.

David Tennant, Danny Pudi, Ben Schwartz ve Bobby Moynihan’ın seslendirme kadrosunda yer aldığı yeni DuckTales sezonu, bu yaz görücüye çıkacak. Söz konusu serinin yeni bölümleri hakkında açıklamalarda bulunan DisneyXD Başkan Yardımcısı Marc Buhaj, DuckTales‘in kanal için özel bir yerinin olduğunu ve yeni sezonda da Carl Barks’ın çizgi romanlarındaki hikayeciliğe sadık kalmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

DuckTales‘in yeni sezonundan yayınlanan ilk fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.